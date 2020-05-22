Попова: Объем тестирования на COVID с марта вырос в 25 раз

Россия остается мировым лидером по тестированию на наличие новой коронавирусной инфекции, за два месяца количество тестов на 100 тысяч населения выросло более чем в двадцать раз. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Она сообщила, что охват тестированием сегодня в России превысил 7,5 миллионов тестов. "Это 180 на 100 тысяч (населения) нас в день. Это в 25 раз больше, чем в марте", - пояснила глава Роспотребнадзора.

Именно этим в ведомстве объясняют трехкратный рост процента выявленных бессимптомных случаев коронавируса за указанный период.