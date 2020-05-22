Попова: Распространение коронавируса в России вышло на плато

В России наблюдается четкая тенденция к снижению распространения коронавируса. Ситуация с распространением вируса вышла на плато.

Об этом в пятницу на совещании с участием президента России Владимира Путина заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ученые и практики с уверенностью говорят о стабилизации ситуации и четкой тенденции к снижению распространения инфекции. "Безусловно, это так, но я бы хотела еще раз обратить внимание, что сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, все-таки требует особенного внимания и неукоснительного соблюдения всех требований санитарных, противоэпидемических", - сказала Попова.

Глава ведомства также отметила, что даже на пике распространения, который уже пройден, суточная заболеваемость COVID-19 была одной из самых низких в мире. Таким образом, подчеркнула Попова, нашей стране удалось срезать пик эпидемии.

Попова рассказала, что популяционные исследования на иммунитет к новой коронавирусной инфекции начнутся в России в конце июня. До этого делать тесты еще рано, надо, чтобы у переболевших людей сформировался четкий иммунитет. В рамках исследования планируется охватить порядка 0,5% населения. Это в два раза больше, чем выявленных случаев на сегодняшний момент. "Это очень перспективное направление, которое позволит нам понять, как же мы подготовились к осени", - подчеркнула Попова. Напомним, что ряд ученых, в том числе и представители Всемирной организации здравоохранения, склоняются к мысли, что вирус теперь не уйдет из человеческой популяции. Он станет сезонным, как другие виды гриппа. И может снова атаковать человечество.