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22.05.2020 19:24
Рубрика: В мире

Порошенко обвиняют в незаконном вывозе картин великих художников

Текст: Андрей Васильев
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Бывшего президента Украины Порошенко обвинили в незаконном вывозе картин русских художников. Его вызвали для дачи показаний 26 мая в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, пока как свидетеля, сообщает издание "Страна".

Фото: youtube.com/112 Украина
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Обвинение по данному громкому делу пока никому предъявлено не было. Однако, по данным издания, расследованием занимается департамент Государственного бюро Украины по преступлениям военнослужащих: это может свидетельствовать о том, что его фигурантами являются пограничники.

Уголовное дело открыто по факту незаконного вывоза из Украины без прохождения таможенного контроля 43 картин великих русских художников, предположительно, таких как Иван Айвазовский, Илья Репин, Василий Суриков, Исаак Левитан, Александр Бенуа, Василий Верещагин. Речь, отмечают источники, может идти либо о периоде работы Порошенко министром экономики во время правления Виктора Януковича, либо президентом Украины. Стоимость полотен, по оценке экспертов, может достигать нескольких миллионов долларов. При этом, на вывоз каждой картины из страны Порошенко должен был, в числе прочего, заручиться разрешением министерства культуры. Ранее издание "Схема" сообщало о том, что на его вилле в испанской Марбелье есть картинная галерея, куда свозились редкие предметы искусства.

Согласно декларации о доходах, у Порошенко есть 69 предметов живописи, в том числе коллекция картин русских художников XIX-XX веков в количестве 65 единиц, а также коллекция картин современных художников импрессионистов и сюрреалистов - 4 единицы. Порошенко в декларации отметил, что приобрел коллекцию картин задолго до того, как стал президентом. В 2011 году в украинских СМИ сообщалось, что у Порошенко имеется более 50 картин кисти Айвазовского.

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