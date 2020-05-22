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22.05.2020 16:15
Рубрика: Власть

Приставам предлагают запретить забирать мебель и животных

Текст: Татьяна Замахина
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете до 1 октября забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество. Предлагается также введение рассрочки по уплате ранее накопленных долгов для ряда предпринимателей и пенсионеров.
Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Авторами выступили зампред Совета Федерации Андрей Турчак, лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и депутат Александр Хинштейн.

Законопроект вводит мораторий на ряд действий судебных приставов в период пандемии. В документе стоит срок до 1 октября, однако кабмин сможет его изменить.

Фото: iStock
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Что касается запрета на изъятие за долги движимого имущества, то он не распространяется на транспортные средства. Таким образом, приставам нельзя будет изымать, к примеру, мебель, компьютеры и прочее оборудование, а также животных.

Еще одно ограничение для приставов касается долгов малого и среднего бизнеса, а также ИП в наиболее пострадавших отраслях. По заявлению должника, то есть без обращения в суд, такие предприниматели смогут получить рассрочку по уплате долга. Срок - не более чем на 12 месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года. Сумма задолженности при этом не должна превышать 15 млн рублей.

Отсрочка также предназначена для пенсионеров (по старости, инвалидности или потере кормильца). А именно тех граждан, которые не имеют другого источника дохода, кроме пенсии, и если ее размер меньше двух МРОТ. Без обращения в суд можно будет получить отсрочку с задолженностью на сумму не более 1 млн рублей. Она дается на срок не более чем 24 месяца и не позднее, чем до 1 июня 2022 года.

На срок представления рассрочки коллекторы не смогут осуществлять деятельность по возврату просроченной задолженности в отношении таких должников.

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