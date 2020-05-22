Производство сахара в России выросло за месяц почти втрое

В апреле цены производителей на отдельные продукты питания показали незначительный рост. Увеличился и объем производства основных продуктов, следует из данных Росстата.

Сильнее всего (в 2,7 раза до 94 тыс. т) в апреле вырос объем производства сахара. Вместе с тем цены производителей тоже выросли - на 7,8% в сравнении с мартом. Цены производителей на гречку подросли за апрель на 13,7%. Производство в прошлом месяце составило 59,7 тыс. т, что на 15,9% больше, чем в марте 2020 года. Производство мясных консервов в апреле составило 66,1 млн условных банок, то есть на 29,2% больше, чем в марте 2020 года, а цены производителей выросли за месяц на 4,1%. Цены производителей на подсолнечное рафинированное масло и его фракции выросли за апрель по сравнению с мартом на 6,1%. Производство в апреле составило 247,6 тыс. т - на 6,8% больше, чем в марте 2020 года. На муку пшеничную и пшенично-ржаную производители установили в апреле цены на 7,1% больше, чем в марте. Произведено было 808,6 тыс. т - на 4,7% больше, чем в марте 2020 года. А вот цены производителей на масло сливочное за апрель сохранились на уровне марта, тогда как производство выросло на 3,8%, составив 24,1 тыс. т.

Напомним, по данным Росстата, потребительские цены на продукты питания в апреле 2020 года выросли на 1,9% в сравнении с мартом и на 4,3% с начала года. При этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года (с января по апрель 2019 года) продукты подорожали на 2,5%.

Сильнее всего в апреле подорожали отдельные фрукты и овощи - сказался сезонный фактор. Цены на крупу гречневую выросли на 12,0%. Увеличение цен на яйца куриные на 10,0% и более отмечено в 30 регионах. Прирост цен на сахар-песок отмечен в 83 регионах, из них в 19 субъектах - более чем на 10,0%. Рис шлифованный подрос в цене на 6,1%, горох и фасоль - на 2,9%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 2,4%, крупа манная и вермишель - на 2,3%, макаронные изделия - на 2,1%, крупы овсяная и перловая - на 1,8%, пшено - на 1,6%. Выросли цены на мясо кур и муку пшеничную - на 3,2%.