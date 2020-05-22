Путин назвал дату пика коронавируса в России

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Пиковый средний прирост заболеваемости коронавирусом был зафиксирован 26 марта. Об этом заявил президент России на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации.
Цифра составила 24,1 процента. Сейчас же показатель - 3,5 процента, сравнил Владимир Путин.
"Пиковый средний прирост COVID-19 за неделю был отмечен в стране 26 марта, составил 24,1 процента. На 5 мая это было уже 7,6 процента, на 13 мая - 5,9 процента", - отметил глава государства.