Путин назвал дату пика коронавируса в России

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Пиковый средний прирост заболеваемости коронавирусом был зафиксирован 26 марта. Об этом заявил президент России на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации.

Цифра составила 24,1 процента. Сейчас же показатель - 3,5 процента, сравнил Владимир Путин.

"Пиковый средний прирост COVID-19 за неделю был отмечен в стране 26 марта, составил 24,1 процента​​​. На 5 мая это было уже 7,6 процента, на 13 мая - 5,9 процента", - отметил глава государства.