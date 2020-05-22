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22.05.2020 17:23
Рубрика: Власть

Путин поручил выделить миллиард на защиту волонтеров от коронавируса

Текст: Кира Латухина

Из резервного фонда президента РФ будет выделено свыше миллиарда рублей на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции для безвозмездной передачи волонтерам и социально ориентированным НКО. Такое распоряжение подписал Владимир Путин.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Он распорядился выделить Минпромторгу из резервного фонда президента 1,057 млрд рублей на закупку, хранение и доставку средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и средств дезинфекции. Они должны быть бесплатно переданы волонтерским организациям, социально ориентированным НКО, организациям соцобслуживания и медицинским организациям в соответствии с заявками, поданными Ассоциацией волонтерских центров в Минпромторг.

Отчет о расходовании выделенных средств нужно будет представить в Кремль.

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