Путин поручил выделить миллиард на защиту волонтеров от коронавируса

Из резервного фонда президента РФ будет выделено свыше миллиарда рублей на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции для безвозмездной передачи волонтерам и социально ориентированным НКО. Такое распоряжение подписал Владимир Путин.

Он распорядился выделить Минпромторгу из резервного фонда президента 1,057 млрд рублей на закупку, хранение и доставку средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и средств дезинфекции. Они должны быть бесплатно переданы волонтерским организациям, социально ориентированным НКО, организациям соцобслуживания и медицинским организациям в соответствии с заявками, поданными Ассоциацией волонтерских центров в Минпромторг.

Отчет о расходовании выделенных средств нужно будет представить в Кремль.