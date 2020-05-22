Путин предостерег о второй волне коронавируса осенью

Новая волна COVID-19 может возникнуть в России осенью и нужно быть к ней готовыми, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

"Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом: о том, что может быть еще и другая волна где-то осенью, конец октября - ноябрь", - предостерег Владимир Путин​​​.

Президент призвал быть готовыми к такому развитию ситуации.