Путин проверил информацию о рецидивах коронавируса

Президент расспросил главврача 52 больницы Москвы о том, действительно ли там были повторные случаи заболевания коронавирусом. Выяснилось, что нет.

Глава государства во время видеосовещания по санитарно-эпидемиологической ситуации вспомнил, что министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказывал, как лечился в этой больнице: "Там лежал, с восхищением отзывался о ваших сотрудниках, об их уровне профессионализма и преданности делу". "Сами по два раза уже переболели вирусом, все равно после возвращаются и продолжают работать", - передал Владимир Путин слова министра. И поинтересовался: "Действительно, так можно легко заболеть второй раз?".

"Допускаю, что не совсем корректно была воспринята информация", - заметила Марьяна Лысенко. Заведующая отделением, которая лечила Якушева, переболела в самом начале, подтвердила она. Но сейчас уже нет такого количества заболевших, заверила главврач. По ее словам, из 3 тысяч медиков в "красной зоне" заболели 40, это не очень высокий процент. Более того, в личных разговорах они признались, что "несколько пренебрегли средствами санитарной защиты", рассказала Лысенко. "Тяжело постоянно работать в закрытом костюме, маске, жарко и некомфортно", - пояснила она.

"Сейчас ситуация стабилизировалась, повторных случаев заражения однозначно не было ни среди пациентов, ни среди коллег", - уверенно заявила главврач. Так это это "несколько утрированная история", добавила она, уточнив, что вообще с этим должны разбираться эпидемиологи. "Я бы не стала говорить, что есть достаточно веские аргументы говорить о повторных случаях заражения", - сказала Лысенко.

"Я, слава Богу, не ваш пациент, надеюсь, и не придется", - с улыбкой заметил Путин. "Но некоторые мои коллеги, даже которые лежали в других клиниках, сталкивались с вашими специалистами, которые постоянно принимали участие в работе - консультировали, всегда были рядом и помогали", - похвалил он.