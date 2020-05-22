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22.05.2020 14:55
Рубрика: Власть

Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в целом в России

Текст: Ксения Воронцова
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране в целом стабилизируется.

"По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов - надеюсь мы сегодня услышим ваше мнение, уважаемые коллеги - ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения", - подчеркнул глава государства.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Он отметил, что пока позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она есть. "Крайне важно, что такое снижение идет на фоне постоянного и значительного увеличения числа проведенных тест-исследований, что позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, не допускать тяжелых осложнений, ставить барьеры затем на пути распространения инфекции", - сказал Владимир Путин.

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