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22.05.2020 10:31
Рубрика: Общество

Разработчики опробовали на себе вакцину от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
В рамках работы по созданию вакцины от коронавируса сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России проверили на себе разработанную ими векторную вакцину. Результат положительный: иммунитет сформировался, а негативных эффектов не обнаружено, об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на директора центра академика РАН Александра Гинцбурга.
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

"Что касается разработчиков - да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой. Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены", - сказал Гинцбург.

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Академик не уточнил число коллег, которые ввели себе вакцину, однако, по его словам, это был широкий круг сотрудников центра - разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

НИЦЭМ - одна из многих площадок, где сегодня ученые ведут активную работу по созданию вакцины, способной защитить от нового коронавируса SARS-CoV-2. В частности, в перечень ВОЗ включено минимум девять перспективных российских разработок.

Александр Гинцбург пояснил, что в НИЦЭМ разработали перспективную вакцину на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген SARS-CoV-2. В упрощенном виде, по словам ученого, действие препарата происходит следующим образом: аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой "короны", благодаря которой коронавирус получил свое название). Таким образом иммунная система "знакомится" с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными, уточнил Гинцбург.

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