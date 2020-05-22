Разработчики опробовали на себе вакцину от COVID-19

"Что касается разработчиков - да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой. Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены", - сказал Гинцбург.

Академик не уточнил число коллег, которые ввели себе вакцину, однако, по его словам, это был широкий круг сотрудников центра - разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

НИЦЭМ - одна из многих площадок, где сегодня ученые ведут активную работу по созданию вакцины, способной защитить от нового коронавируса SARS-CoV-2. В частности, в перечень ВОЗ включено минимум девять перспективных российских разработок.

Александр Гинцбург пояснил, что в НИЦЭМ разработали перспективную вакцину на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген SARS-CoV-2. В упрощенном виде, по словам ученого, действие препарата происходит следующим образом: аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой "короны", благодаря которой коронавирус получил свое название). Таким образом иммунная система "знакомится" с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными, уточнил Гинцбург.