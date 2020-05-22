Разведка Франции увидела в пандемии возможности для сбора информации

Внешняя разведка Франции (DGSE) заинтересована в привлечении на работу молодых людей с развитыми навыками в области современных IT-технологий. Их вклад в работу спецслужбы станет критическим в условиях посткоронавирусного мира, где обмен важной информацией все больше смещается в интернет.

Как сообщает France Press, об этом заявил директор технического управления DGSE Патрик Пайю, чрезвычайно редко выступающий на публике.

"Нам нужны люди, которые связаны с новейшими технологиями, то есть молодые люди. Нам необходимо привлечь их к работе в DGSE", - сказал разведчик в привязке к ежегодно проводящемуся во Франции конкурсу по дешифровке и криптографии. Сообщается, что в этом году в нем удаленно приняли участие 65 тысяч учеников французских школ.

По словам Пайю, современная молодежь часто связывает работу в секретной службе исключительно с образом Джеймса Бонда и спецназа: "они думают: я не Рэмбо, я - гик, и им не приходит в голову трудоустроиться в разведку". Однако именно обладающие высокими способностями в науке и технике молодые люди могут принести пользу своей стране в спецслужбе, сказал представитель DGSE.

Глобальная пандемия коронавируса COVID-19, которая резко форсировала переход в интернет многих видов коммуникаций, сделала работу разведки в виртуальном пространстве еще более значимой, подчеркнул Патрик Пайю. Согласно ему, "кибербезопасность является "альфой" и "омегой" в нашем мире" и "если мы не сможем обеспечить сохранность наших систем, то все другие виды безопасности будут бесполезны".

Напомним, что DGSE - Генеральный директорат внешней безопасности - является ведущей объединенной спецслужбой Франции в сфере сбора закрытой внешнеполитической и военной информации. По имеющимся данным, в ее структурах работает около 5 тысяч человек, включая оперативных работников, аналитиков и технических специалистов.