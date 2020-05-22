94% предприятий Москвы соблюдают требования безопасности

Госинспекция по недвижимости провела проверку соблюдения мер безопасности более чем на 760 столичных предприятиях, 94% из них соблюдают установленные требования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что всего было выявлено 46 нарушений в соблюдении мер против распространения коронавирусной инфекции. Большая часть нарушений уже устранена.

Ефимов напомнил, что предприятия должны обеспечивать наличие у сотрудников масок и перчаток, дистанцию между работниками не менее 1,5 метров, контроль и учет температуры тела работников при посещении производства, наличие разметки, защитных экранов и перегородок на рабочих местах. За нарушение требований организации грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

- Также обязательным условием является проведение с 12 до 31 мая медицинского обследования сотрудников. В этот период работодатель обязан организовать тестирование на коронавирус не менее 10% персонала, - уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.