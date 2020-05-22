Детям запретили въезд в Костромскую область без справок от нотариуса

Приезд иногородних детей в Костромскую область без справок о состоянии здоровья и документов от нотариуса запрещен, сообщает администрация региона.

С 22 мая власти Костромской области по рекомендации главного санитарного врача ужесточили требования к гражданам, въезжающим в регион из других городов. Для них введена обязательная двухнедельная самоизоляция и специальный пакет документов. Отдельные требования предусмотрены для перевозки детей, приезжающих отдыхать на лето к костромским бабушкам и дедушкам.

- Иногородним в течение 14 дней запрещается бывать в общественных местах, въезжающим с детьми обязательно необходимо иметь с собой справку о контактах и результатах тестов ребенка, а также документы на право представлять интересы ребенка, - сообщили в обладминистрации.

Помимо справки от врача и документов от нотариуса, разрешающих родственникам при необходимости обращаться в медицинские и другие учреждения в интересах ребенка, все въезжающие обязаны иметь при себе маски и респираторы: посещение общественных мест без средств защиты органов дыхания запрещено.

Как рассказали в оперативном штабе, за последние сутки число людей с коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось на 13 и достигло 540 человек. Инфекция распространилась по всем районам области. Заболевание диагностировано у жителей Костромы, Парфеньева, Неи, Буйского и Мантуровского районов.

- Несмотря на то, что темпы роста замедляются, активно идет эпидемиологический процесс в возрастной группе от 30 до 49 лет - 39,7 процента. Не снижается уровень заболеваемости и среди старшего возраста - от 55 до 64 лет, удельный вес которого составляет 25,2 процента, - отметили в обладминистрации.

По данным властей, после окончания учебного года из-за сложной эпидемиологической обстановки дневные и загородные оздоровительные лагеря на территории Костромской области в июне не откроются. Деньги, потраченные на путевки на первую смену, родителям вернут.

Если в начале лета ситуация нормализуется, то открытия летних смен следует ожидать не ранее 1 июля. Пока этого не произошло, о присмотре за детьми работающим родителям школьников придется договариваться с родственниками-пенсионерами.