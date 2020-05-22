В России появится онлайн-кинофестиваль со зрительским голосованием

Новости

Режиссер "Заражения" Стивен Содерберг написал в изоляции три сценария 16:08
Ученый: У подростков стали чаще выявлять коронавирус 16:06
В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик 16:05
Собянин выступил за сохранение ограничений по COVID-19 16:02
Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане 16:00
Honda выпустит недорогой хэтчбек для развивающихся стран 16:00
Попова: Объем тестирования на COVID с марта вырос в 25 раз 15:59
Путин похвалил советскую систему санэпиднадзора 15:58
В Волгоградской области сиделку арестовали за убийство подопечной 15:58
В Петербурге спустили на воду фрегат "Адмирал Головко" 15:54
Собянин: Ситуация с COVID-19 позволила начать работу предприятий 15:54
На больничный по карантину ушли более 400 тысяч работающих пенсионеров 15:52
Роспотребнадзор начнет изучать популяционный иммунитет к COVID в июне 15:52
В Солнечной системе впервые обнаружен "хвостататый" астероид 15:52
СМИ: В результате крушения самолета в Пакистане никто не выжил 15:41
Путин назвал дату пика коронавируса в России 15:37
Собянин объяснил высокую смертность от COVID-19 в мае 15:36
Собянин: Москва избежала худшего сценария по коронавирусу 15:29
В больнице Северной Осетии с выплат медикам вычли НДФЛ 15:27
В Липецкой области от коронавируса умер врач 15:26
Стадион в Лос-Анджелесе заставили новыми машинами 15:25
У пациентов с болезнью печени самый высокий уровень смертности от COVID-19 15:23
Собянин: Ситуация с коронавирусом стала управляемой 15:22
Путин удивился рекордной смертности в горах за рубежом 15:21
Волгоградцу предъявили обвинение за фото гестаповца в "Бессмертном полку" 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
22.05.2020 16:04
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В России появится онлайн-кинофестиваль со зрительским голосованием

Текст: Светлана Мазурова
Одна из крупнейших киносетей России "Мираж Синема" совместно с продюсерским центром Potential объявили о создании онлайн-фестиваля российского кино "Большой экран".
Фото: Светлана Мазурова/РГ Фото: Светлана Мазурова/РГ
Фото: Светлана Мазурова/РГ

Основная идея фестиваля - дать авторским и независимым фильмам российского производства, а также фильмам молодых и начинающих режиссеров возможность выйти на рынок и заявить о себе широким прокатом. В "мирное время" это сделать сложнее из-за конкуренции в лице мировых блокбастеров и высокобюджетных премьер.

- Сейчас все крупные релизы перенесены на конец 2020 и далее на 2021 год. Ситуация такова, что даже когда кинотеатры откроются, смотреть будет практически нечего - появится "репертуарное окно". Именно это окно наша киносеть хочет сделать дверью в кинобизнес для незамеченных ранее, а также новых авторских фильмов и их создателей, - говорит генеральный директор сети кинотеатров "Мираж Синема" Виктор Рудман.

В конкурсную программу фестиваля войдут как полнометражные, так и короткометражные игровые фильмы со зрительским потенциалом. Сбор заявок продлится до 10 июня 2020 года. Сам фестиваль пройдет с 28 июня по 4 июля в онлайн-формате. В течение 6 дней зрители вместе с жюри смогут посмотреть и дать свою оценку фильмам-участникам. Просмотр программы будет бесплатным. Среди зрителей разыграют специальные призы от организаторов фестиваля, включая год бесплатного кино в "Мираж Синема" и годовые доступы ко всем лекциям на киноплатформе продюсерского центра Potential.

Фото: Пресс-служба Группы Компаний "Рики"
Стартует новый сезон анимационного сериала для детей "Малышарики"

Главным призом для участников станет широкий прокат фильмов-победителей в сети кинотеатров Мираж Синема с рекламной поддержкой.

В состав жюри войдут представители разных отраслей киноиндустрии - режиссеры, продюсеры, сценаристы, актеры, кинокритики. Среди них Павел Руминов, Борис Гуц, Юлия Мишкинене, Владислав Пастернак, Никита Тарасов, Жан Просянов.

Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин назвал дату пика коронавируса в России
Попова: Заболеваемость COVID в РФ на пике была одной из самых низких в мире
Пособия по уходу за детьми увеличены вдвое
ЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию
За сутки в России подтверждено 8894 случая COVID-19 в 84 субъектах
Как переносят режим изоляции актеры, режиссеры и композиторы
Данте - 755 лет: Что мы знаем о поэте ХIII века