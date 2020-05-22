В России появится онлайн-кинофестиваль со зрительским голосованием

Основная идея фестиваля - дать авторским и независимым фильмам российского производства, а также фильмам молодых и начинающих режиссеров возможность выйти на рынок и заявить о себе широким прокатом. В "мирное время" это сделать сложнее из-за конкуренции в лице мировых блокбастеров и высокобюджетных премьер.

- Сейчас все крупные релизы перенесены на конец 2020 и далее на 2021 год. Ситуация такова, что даже когда кинотеатры откроются, смотреть будет практически нечего - появится "репертуарное окно". Именно это окно наша киносеть хочет сделать дверью в кинобизнес для незамеченных ранее, а также новых авторских фильмов и их создателей, - говорит генеральный директор сети кинотеатров "Мираж Синема" Виктор Рудман.

В конкурсную программу фестиваля войдут как полнометражные, так и короткометражные игровые фильмы со зрительским потенциалом. Сбор заявок продлится до 10 июня 2020 года. Сам фестиваль пройдет с 28 июня по 4 июля в онлайн-формате. В течение 6 дней зрители вместе с жюри смогут посмотреть и дать свою оценку фильмам-участникам. Просмотр программы будет бесплатным. Среди зрителей разыграют специальные призы от организаторов фестиваля, включая год бесплатного кино в "Мираж Синема" и годовые доступы ко всем лекциям на киноплатформе продюсерского центра Potential.

Главным призом для участников станет широкий прокат фильмов-победителей в сети кинотеатров Мираж Синема с рекламной поддержкой.

В состав жюри войдут представители разных отраслей киноиндустрии - режиссеры, продюсеры, сценаристы, актеры, кинокритики. Среди них Павел Руминов, Борис Гуц, Юлия Мишкинене, Владислав Пастернак, Никита Тарасов, Жан Просянов.