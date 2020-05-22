Московские врачи вылечили от коронавируса более 43,5 тысячи человек

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2900 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 43582 человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Оперштаб напоминает: отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждается специальными исследованиями. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Таким донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.