Надбавки за работу с COVID-19 получили 28 тысяч медиков Подмосковья

Президентские, федеральные и региональные надбавки, положенные медицинскому персоналу за работу с гражданами, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, в Подмосковье получили 28 тысяч человек.

"Все три доплаты доведены до медиков", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1". Он уточнил, что расчет региональной доплаты медикам производится за каждую рабочую смену. Весь медперсонал может самостоятельно проверить, правильно ли начисляются выплаты. Для этого в области создали онлайн-калькулятор, куда нужно ввести данные об отработанных сменах - и программа автоматически посчитает сумму положенных доплат. Калькулятор размещен на областном портале госуслуг.