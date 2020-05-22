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22.05.2020 11:51
Проект: В регионах

Нововоронежской АЭС присвоено высокое звание "Лидер ПСР"

Нововоронежской атомной станции присвоено высокое звание "Лидер ПСР" по итогам десятого заседания управляющего совета проекта "Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли".

В ходе заседания, которое прошло в заочном формате, подведены итоги системного развития Производственной системы Росатома (ПСР) на предприятиях отрасли за 2019 год.

В 2019 году Нововоронежская АЭС впервые участвовала в отраслевом проекте и не просто завоевала звание "Лидер ПСР", но и заняла 17 строчку в рейтинге предприятий-участников.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Мы считаем это удачным стартом: наше предприятие перешло от единичных инициатив работников к системе постоянных улучшений. Эксперты ГК "Росатом" во время своего последнего визита оценили высокий уровень развития ПСР на Нововоронежской АЭС. Конечно, достигли такого результата мы только благодаря совместным усилиям и коллективной работе. Сотрудники станции знают об инструментах производственной системы, умеют ими пользоваться, но самое главное - разделяют ценности и идеологию ПСР", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В 2019 году внутренние тренеры ПСР провели 1047 человеко-курсов для сотрудников Нововоронежской АЭС. За 2018 и 2019 годы работники предприятия подали 809 предложений по улучшению.

В 2019 году на Нововоронежской АЭС был реализован 31 ПСР-проект, работа над 12 проектами будет продолжена. Время протекания различных процессов в ходе реализации ПСР-проектов сокращено с 1489 до 1209 дней.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Приоритетный ПСР-проект директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова "Оптимизация процесса ввода в эксплуатацию энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблок №7 Нововоронежской АЭС)" был успешно реализован. Инновационный энергоблок был введен в эксплуатацию на 30 дней раньше срока, что позволило получить дополнительную выручку в размере 1,7 млрд. руб. и перевыполнить задание ФАС по выработке электроэнергии на 8%.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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