Путин разрешил возобновить работу баз спортивных сборных

Решение возобновить работу центров подготовки сборных при строгом соблюдении санитарных требований поддержал президент Владимир Путин.

На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин доложил, что по поручению главы государства подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов.

С 25 мая готовы начать работу базы в Новогорске, озеро Круглое, с 1 июня - четыре федеральные базы в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму, доложил министр. Планируется начать подготовку по 21 виду спорта, включая три зимних.

Когда команды на сборах, то фактически и так находятся в изоляции, заметил Владимир Путин. "Важно только, чтобы дисциплина была на должном уровне", - указал он, отметив, что с утра обсуждал уже эту тему с главой Минспорта.

"Вы мне сказали, что у вас могут возникнуть сложности с доставкой сборных команд к местам их тренировок на эти базы. Пожалуйста, я вам, конечно, помогу, не вижу никаких проблем", - обещал президент.