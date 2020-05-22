Путин разрешил возобновить работу баз спортивных сборных

Новости

СМИ: В авиакатастрофе в Пакистане выжили 32 человека 17:48
В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцины от COVID-19 17:44
Губернатор Петербурга объяснил продление ограничений по коронавирусу 17:36
Семин отреагировал на интервью гендиректора "Локомотива" 17:34
Ярославским баням разрешили работать без посетителей 17:34
Захарова поделилась видением будущего после пандемии 17:34
Матвиенко выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане 17:32
В Петербурге разрешили прощание с умершими 17:28
По факту смерти двух подростков в Петербурге возбуждено дело 17:28
Путин поручил выделить миллиард на защиту волонтеров от коронавируса 17:23
В Петербурге скончались еще три человека с COVID-19, в том числе врач 17:20
В Москве задержан нетрезвый таксист с поддельными правами 17:18
Препарат из морских ежей предложили применять в борьбе с COVID-19 17:11
Археологи сообщили о важной находке в месте рождения бога Рамы 17:06
Сбербанк применит искусственный интеллект для диагностики коронавируса 17:03
Кому не нужно уступать дорогу 17:00
На воронежской кондитерской фабрике произошла вспышка COVID-19 16:58
В РПЦ заявили о сложном материальном положении из-за COVID-19 16:52
МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода из него США 16:51
Актер Венсан Кассель госпитализирован после падения со скутера 16:48
В Челябинской области от коронавируса умер врач-терапевт 16:44
Крупнейший в истории мегараптор найден в Аргентине 16:42
Немецкий музей намерен открыть экспозицию о коронавирусе 16:35
СМИ сообщили о выживших в результате крушения самолета в Пакистане 16:33
Минздрав назвал общее количество тяжелых больных с COVID-19 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
22.05.2020 16:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин разрешил возобновить работу баз спортивных сборных

Текст: Кира Латухина
Решение возобновить работу центров подготовки сборных при строгом соблюдении санитарных требований поддержал президент Владимир Путин.
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин доложил, что по поручению главы государства подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Новый сезон РПЛ начнется 2 или 5 августа

С 25 мая готовы начать работу базы в Новогорске, озеро Круглое, с 1 июня - четыре федеральные базы в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму, доложил министр. Планируется начать подготовку по 21 виду спорта, включая три зимних.

Когда команды на сборах, то фактически и так находятся в изоляции, заметил Владимир Путин. "Важно только, чтобы дисциплина была на должном уровне", - указал он, отметив, что с утра обсуждал уже эту тему с главой Минспорта.

"Вы мне сказали, что у вас могут возникнуть сложности с доставкой сборных команд к местам их тренировок на эти базы. Пожалуйста, я вам, конечно, помогу, не вижу никаких проблем", - обещал президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Президент Правительство Минспорт Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЦФО Московская область ЮФО Краснодарский край СКФО Ставропольский край ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин назвал дату пика коронавируса в России
Пособия по уходу за детьми увеличены вдвое
Голикова: Медицинская система России выдержала испытание коронавирусом
ЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию
За сутки в России подтверждено 8894 случая COVID-19 в 84 субъектах
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве