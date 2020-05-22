Собянин: Ситуация с COVID-19 позволила начать работу предприятий

Москва по ряду эпидемиологических показателей в разрезе COVID-19 выглядит неплохо - так ситуацию охарактеризовал мэр Сергей Собянин, выступая на селекторном совещании с участием президента Владимира Путина.

Собянин напомнил, что первыми из ограничений вышли промышленные и строительные предприятия. "На этом этапе было важно отследить динамику заболеваемости. И всплеска не произошло", - констатировал мэр. Это дало основания для поэтапного открытия МФЦ с 25 мая. С этого же дня, как уже писала "РГ", в городе снова заработает каршеринг, хотя и с существенными ограничениями. Мэр также поблагодарил горожан за ответственное отношение к себе и здоровью окружающих во время пандемии. Во многом благодаря этому, сказал Собянин, заболеваемость COVID-19 стала снижаться. "Однако абсолютные цифры заболеваемости остаются высокими", - добавил мэр, давая понять: о победе над вирусом говорить еще слишком рано.