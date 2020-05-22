Собянин выступил за сохранение ограничений по COVID-19

Несмотря на обнадеживающие статистические показатели по коронавирусу, действующие ограничения в Москве необходимо сохранить. Об этом на совещании по санитарно-эпидеологической обстановке в РФ заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требований по масочному режиму по отношению к населению", - отметил глава города.

Он также поддержал строгий контроль за соблюдением санитарных требований на уже открытых предприятиях. "Это будет гарантией того, что мы и дальше сможем раскрывать сферы экономики", - подчеркнул Собянин.

Ранее глава города заявил, что уровень госпитализации больных COVID-19 снижается, как и количество вновь выявляемых случаев, однако абсолютные цифры заболеваемости все еще остаются достаточно высокими.