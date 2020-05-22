Таксопаркам Москвы компенсируют затраты на лизинговые платежи и кредиты

Московским таксопаркам компенсируют затраты на лизинговые платежи и кредиты на сумму 283 миллиона рублей. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Эти послабления будут сделаны по просьбе перевозчиков из-за ситуации с коронавирусом. "Также в 2 раза ускорим и упростим процедуру выдачи субсидий, - сказал заммэра и руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов. - Одним из условий получения субсидии станет отсутствие задолженности по лизинговым платежам и другим обязательным платежам в день подачи заявки. Будем учитывать состояние лишь на 5 марта 2020 года".

Он уточнил, что это позволит компаниям, которые всегда исправно выплачивали кредиты, получить субсидию, даже если во время пандемии у них были с этим трудности.