В Калужской области при пожаре погибли четыре человека

В Калужской области пожар в одной из квартир пятиэтажного дома унес жизни четырех человек - на первом и последнем этажах. По факту смерти региональным СУ СК возбуждено уголовное дело, сообщила "РГ" официальный представитель ведомства Лилия Мошкова.

По данным регионального главка МЧС, пожар произошел около полуночи в городе Ермолино Боровского района. Загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. В ликвидации ЧП принимали участие 20 человек и семь единиц техники.

Пожарные эвакуировали из задымленного подъезда 12 человек. Четверо человек в результате возгорания погибли. Как рассказала Лилия Мошкова, двое погибших находились в квартире, где предположительно и начался пожар. Это хозяйка жилья и мужчина, личность которого устанавливается. Еще двое - супружеская пара в возрасте около 50 лет - были обнаружены на пятом этаже, они задохнулись. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, выясняют все обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев. Назначены необходимые экспертизы. На месте также работает инспектор госпожнадзора.