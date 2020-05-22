В Липецкой области от коронавируса умер врач

Участковый терапевт Грязинской районной больницы Липецкой области, заболевший коронавирусом, скончался. Он стал пятым пациентом в регионе, умершим с диагнозом COVID-19.

Как сообщили в администрации региона, COVID-19 лабораторно подтвердился у медика 15 мая, и сначала он лечился амбулаторно, но когда состояние ухудшилось, был госпитализирован в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1.

- Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больного, - отметили в администрации. - На фоне нарастания дыхательной и сердечной недостаточности мужчина скончался. Умершему было 54 года. Он страдал артериальной гипертонией и нарушением обмена веществ.

Родным умершего выплатят страховку в сумме свыше 2,7 миллиона рублей.