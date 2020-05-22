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22.05.2020 11:13
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве светофорные тумбы отдадут под граффити

Текст: Сергей Жуков
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Технические тумбы у светофоров в Москве украсят граффити. Конкурс уже объявлен: придумать и прислать свои эскизы могут все желающие. Рисунки-победители появятся на улицах города.

С помощью горожан организаторы конкурса намерены "оживить" скучные серые светофорные тумбы. Во многих странах, отмечают в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения, технические блоки на улицах становятся не только жертвами вандалов, но и холстами для профессиональных художников.

Фото: РИА Новости
Куда пропадают граффити с фасадов жилых домов

Отдать их под граффити решили и в Москве. Эскизы от профессионалов и любителей принимаются до 18 июня включительно. К конкурсу допускаются как индивидуальные участники, так и творческие группы (не больше пяти человек). Работы, подчеркивают в оргкомитете, должны быть оригинальными, то есть клоны уже существующих проектов приниматься не будут. Лучшие эскизы выберут пользователи социальных сетей. Имена победителей организаторы назовут 18 июля.

Художнику Игорю Вечерскому идея кажется интересной, хотя раскрашенные светофорные тумбы еще не встречал. По его мнению, через уличное искусство авторы могут заявить о себе и показать свой замысел неограниченному кругу горожан. "В развитых странах граффити распространены давно, - отмечает Вечерский. - Уличные рисунки помогают людям взглянуть на социально значимые темы, не посещая культурных центров".

Кстати

Подробные условия размещены на сайте конкурса - i.transport.mos.ru/streetart.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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