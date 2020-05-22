В парке "Патриот" создали музей, посвященный битве под Москвой

Символично даже место расположения этого комплекса. Именно в этом районе 79 лет назад фашисты предприняли последнюю попытку прорваться к столице. Но самоотверженные действия бойцов и командиров Красной армии вынудили немецкое командование отказаться от плана захватить Москву с наро-фоминского направления.

Не имеющий аналогов музей под открытым небом создавался с использованием вооружения и боевой техники времен Великой Отечественной войны. Каждый экспонат там по-своему уникален и имеет свою историю.

Территория музея разделена на несколько тематических зон. Среди них - передовая линия обороны, размещение войск в тылу, инженерные заградительные сооружения. Реконструкцию местности, где Красная армия остановила прорыв фашистов к Москве и где началось контрнаступление советских войск, создавали по архивным документам и снимкам фронтовой поры.

Первая часть экспозиции посвящена операции, в ходе которой была разгромлена вражеская группировка у деревни Акулово. Перед посетителями музея - картина поля боя и действий 32-й стрелковой дивизии. В течение двух дней ее бойцы и командиры отбивали попытки немцев пробиться к Кубинке. Они не пропустили врага и нанесли ему большой урон в живой силе и технике.

В экспозиции также представлен эпизод освобождения деревни Юшково. Какие силы фашисты бросили в бой, можно судить по музейным объектам. Вот уничтоженные немецкий танк Т- IV. А это - подбитый "Юнкерс-87" и выведенная из строя самоходная артиллерийская установка Stug-III. На боле боя воссоздана наша огневая точка с расчетом пулемета ДП-27. Рядом - блиндажи, позиции артиллерийских расчетов, танки Т-34-76 и КВ-1, наблюдательные пункты, ячейки расчетов, полоса инженерных заграждений.