В парке "Патриот" создали музей, посвященный битве под Москвой

Новости

Костромским врачам после жалобы выплатили надбавки за COVID-19 14:45
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 31 мая 14:44
Житель Таганрога стал 34-й жертвой коронавируса в Ростовской области 14:41
В Нижнем Тагиле водители автобусов устроили гонки 14:35
Россия подготовила видеокурс по ПДД для киргизских школьников 14:33
В Эстонии с 1 июня разрешат массовые мероприятия 14:30
ФК "Оренбург" сменит главного тренера 14:23
В Приморье школьник разработал сайт для обмена учебниками 14:22
В метро и электричках в три раза упали продажи масок и перчаток 14:17
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ 14:16
Авторы "Великолепного века" снимут еще один сериал об Османской империи 14:07
У одного из тренеров ФК "Оренбург" выявлен коронавирус 14:05
Второй трейлер фильма Нолана "Довод" вышел в компьютерной игре 14:04
Религиозные организации освободят от уплаты налогов на период пандемии 14:01
Гендиректор "Локомотива" выступил против возобновления сезона в РПЛ 14:00
Nissan может уволить более 20 тысяч человек ради спасения бизнеса 14:00
Мошенник в Подмосковье купил дорогой телефон за фальшивые деньги 13:59
Эксперты: Затраты на ракетостроение в Беларуси многократно окупились 13:55
Законопроект о повышении пенсий родным погибших военных принят в первом чтении 13:53
ВЦИОМ: 44 процента россиян одобрили бы амнистию в честь 75-летия Победы 13:51
На Курилах кусок скалы упал на школьниц, одна девочка погибла 13:46
Для семей погибших госслужащих, имеющих госнаграды, вводятся выплаты 13:41
В Мордовии число погибших от COVID-19 достигло 11-ти 13:40
На тверских педагогов завели дело после вспышки COVID-19 в интернате 13:39
Карнавала не будет: в Москве закрылся "Мумий Тролль Music Bar" 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
22.05.2020 13:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В парке "Патриот" создали музей, посвященный битве под Москвой

Текст: Юрий Гаврилов
В подмосковном парке "Патриот" создали музей под открытым небом, который символично называется "Поле победы". Его исторические композиции, представляющие собирательный образ сражения под Москвой в 1941 году, вошли в комплекс Главного храма Вооруженных сил.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Символично даже место расположения этого комплекса. Именно в этом районе 79 лет назад фашисты предприняли последнюю попытку прорваться к столице. Но самоотверженные действия бойцов и командиров Красной армии вынудили немецкое командование отказаться от плана захватить Москву с наро-фоминского направления.

Фото: Sergey F. Proshchaev/youtube
Опубликована восьмая книга проекта "История, рассказанная народом"

Не имеющий аналогов музей под открытым небом создавался с использованием вооружения и боевой техники времен Великой Отечественной войны. Каждый экспонат там по-своему уникален и имеет свою историю.

Территория музея разделена на несколько тематических зон. Среди них - передовая линия обороны, размещение войск в тылу, инженерные заградительные сооружения. Реконструкцию местности, где Красная армия остановила прорыв фашистов к Москве и где началось контрнаступление советских войск, создавали по архивным документам и снимкам фронтовой поры.

Первая часть экспозиции посвящена операции, в ходе которой была разгромлена вражеская группировка у деревни Акулово. Перед посетителями музея - картина поля боя и действий 32-й стрелковой дивизии. В течение двух дней ее бойцы и командиры отбивали попытки немцев пробиться к Кубинке. Они не пропустили врага и нанесли ему большой урон в живой силе и технике.

Фото: Поисковое объединение "АвиаПоиск"
В Хабаровском крае нашли два разбившихся в 1942 году бомбардировщика

В экспозиции также представлен эпизод освобождения деревни Юшково. Какие силы фашисты бросили в бой, можно судить по музейным объектам. Вот уничтоженные немецкий танк Т- IV. А это - подбитый "Юнкерс-87" и выведенная из строя самоходная артиллерийская установка Stug-III. На боле боя воссоздана наша огневая точка с расчетом пулемета ДП-27. Рядом - блиндажи, позиции артиллерийских расчетов, танки Т-34-76 и КВ-1, наблюдательные пункты, ячейки расчетов, полоса инженерных заграждений.

Власть Безопасность Армия Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Вторая мировая война

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
ЦБ заявил об исчерпании эффекта снижения рубля на инфляцию
За сутки в России подтверждено 8894 случая COVID-19 в 84 субъектах
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
В Госдуме призвали США к ответу за выход из Договора по открытому небу
Попова: Вакцинация от COVID-19 начнется с групп риска
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве