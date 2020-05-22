Новости

В Нижегородской области скончались еще 4 человека с коронавирусом 11:39
Египет, Судан и Эфиопия продолжат переговоры по строительству плотины 11:38
После массовой драки в кафе Петербурга задержаны девять человек 11:35
В Краснодаре осудили серийного похитителя золотых цепочек 11:35
В Дагестане за сутки умерли 24 человека с диагнозом COVID-19 11:33
Вулкан Этна на Сицилии выбросил пепел на высоту 4,5 км 11:29
Новая Kia Optima не приедет в Европу из-за "немцев" 11:26
У нападающего ФК "Урал" Павла Погребняка диагностировали COVID-19 11:23
Тремасов возглавит Департамент денежно-кредитной политики ЦБ РФ 11:22
В Самарской области школьник застрял в грязи 11:22
94% предприятий Москвы соблюдают требования безопасности 11:20
Лукашенко оценил качество ракетного вооружения страны 11:20
Погиб рестлер-актер из "Черной пантеры" и "Хищных птиц" Шэд Гаспард 11:16
Киргизия продлит срок действия паспортов для граждан за рубежом 11:14
В Москве светофорные тумбы отдадут под граффити 11:13
Разгонный блок "Фрегат" отделился от "Союза-2.1б" 11:11
В Татарстане число умерших от коронавируса пациентов выросло до 10 11:08
В Калужской области при пожаре погибли четыре человека 11:08
Выполнено свыше 16 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи 11:07
На Кубани количество случаев COVID-19 превысило три тысячи 11:02
Названы Lada, которые легче всего перепродать 11:01
С космодрома Плесецк запустили "Союз-2.1б" с военным спутником 11:00
В Петербурге найдены тела двух неблагополучных подростков 10:58
В Северной Осетии за сутки умерли три человека с коронавирусом 10:56
Новый трейлер фильма Нолана "Довод" представили необычным способом 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Как изменились цены на продукты во время карантина
Как изменились цены на продукты во время карантина
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
22.05.2020 11:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Выполнено свыше 16 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи

Текст: Ирина Огилько

Службы комплекса городского хозяйства с конца марта выполнили более 16 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Каждый четвертый россиянин задумался о покупке дачи

Он напомнил, что после введения режима самоизоляции многие пожилые москвичи уехали из города на дачи, а так как на улице сохранялась прохладная погода, мэром Москвы было принято решение оказать им помощь по доставке дров на садовые участки.

"Заявку можно подать через органы соцзащиты, после проверки всех данных она направляется на исполнение, - рассказал заммэра. - На сегодняшний день выполнено более 16 тысяч таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы".

Петр Бирюков напомнил, что дрова доставляются пожилым москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, по льготным ценам.

Напомним, что для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

Экономика ЖКХ Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Цены на Brent вернулись к значениям двухдневной давности
Приамурье вошло в топ самых эффективных регионов по борьбе с COVID-19
В Госдуме призвали США к ответу за выход из Договора по открытому небу
ЦИК распорядился разморозить средства на подготовку голосования по Конституции
Как оформить пенсии и пособия, не выходя из дома
Когда можно будет взять автомобиль в аренду