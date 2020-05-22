Выполнено свыше 16 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи

Службы комплекса городского хозяйства с конца марта выполнили более 16 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что после введения режима самоизоляции многие пожилые москвичи уехали из города на дачи, а так как на улице сохранялась прохладная погода, мэром Москвы было принято решение оказать им помощь по доставке дров на садовые участки.

"Заявку можно подать через органы соцзащиты, после проверки всех данных она направляется на исполнение, - рассказал заммэра. - На сегодняшний день выполнено более 16 тысяч таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы".

Петр Бирюков напомнил, что дрова доставляются пожилым москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, по льготным ценам.

Напомним, что для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.