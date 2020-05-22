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22.05.2020 20:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержана женщина, распространявшая фейки об умерших от COVID-19 в Москве

Текст: Александр Степанов

В Москве установлена женщина, которая распространяла фейковую информацию о людях умерших от коронавируса в обсерваторе на западе столицы, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в районе Крылатское из одного из учреждений ночью вывозят тела людей, умерших от COVID-19. Это сообщение было опровергнуто.

Следственный комитет по факту распространения публичного распространения заведомо ложной информации возбудил уголовное дело. Следователи установили личность женщины распространявшей фейковую новость. Ей оказалась жительница района Крылатское 1979 года рождения. Она рассказала, что размещением ложной информации она пыталась привлечь новых подписчиков в одну из групп в социальной сети.

Во время допроса женщина раскаялась в содеянном. Она пояснила, что выложила видеозапись в сеть, не проверив источник и правдивость содержания. "Я раскаиваюсь, в дальнейшем не собираюсь быть модератором и уйду из группы", - сказала жительница столицы.

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