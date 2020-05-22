Злостные нарушители самоизоляции в Подмосковье будут работать в больницах

Жителей Подмосковья, устраивающих массовые сборища в период самоизоляции, будут наказывать обязательными работами. И не где-нибудь, а в больницах. "Ребят с избыточной энергией нужно привлекать к работе на благо области. Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи", - заявил руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Наказанные нарушители будут убирать территорию, помогать в разгрузке лекарств и продуктов питания. Срок наказания - 100 часов обязательных работ.

К такому решению властей подтолкнули несколько резонансных случаев, когда группы молодых людей устраивали на свежем воздухе что-то вроде развлекательного клуба с песнями, танцами, громкой музыкой. Иногда такие гуляния проходили прямо во дворах жилых домов. Подобные случаи фиксировались в Красногорске, Химках, Балашихе, Солнечногорске, Подольске и других городах.