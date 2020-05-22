В Приморье "спасли" экипаж аварийной субмарины

Водолазы аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота провели тренировку, во время которой "спасли" экипаж аварийной субмарины.

Учение проводилось в акватории залива Стрелок с борта спасательного буксира "Алатау".

- В ходе погружений специалисты тренировались оказывать помощь экипажу условно аварийной подводной лодки, лежащей на грунте. Также осуществлялась подводная резка металла, сварка и остроповка конструкций, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Контролировали действия водолазов с помощью штатных нашлемных видеокамер и малогабаритного подводного телеуправляемого аппарата "Марлин-350".

Всего в тренировке принимали участие пять водолазов Тихоокеанского флота.