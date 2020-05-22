На камчатской станции скорой помощи произошла вспышка COVID-19

На станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском произошла вспышка коронавирусной инфекции. COVID-19 выявлен у 38 сотрудников, 18 из которых - водители.

Однако, как пояснил врио заместителя председателя правительства региона Роман Василевский, эти данные могут измениться в течение дня, так как некоторые анализы еще не подтверждены.

- Очаг определен и локализован, сегодня там работают сотрудники краевого управления Роспотребнадзора и медицинские службы, - приводятся на сайте краевого правительства слова Василевского.

Болезнь у людей протекает в разной форме: у кого-то нет симптомов, а у кого-то - пневмония.

Несмотря на это, служба "скорой" в городе работает в обычном режиме.

Справка "РГ"

По данным на утро 22 мая, на Камчатке выявлено 572 случая COVID-19, 218 человек выздоровели, пятеро скончались. В России коронавирус в общей сложности подтвержден у 317 554 человек. Вылечились 92 681, умерли 3 099 пациентов.