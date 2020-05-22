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22.05.2020 09:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Приамурье вошло в топ самых эффективных регионов по борьбе с COVID-19

Текст: Татьяна Дмитракова
Амурская область, наряду с Подмосковьем и Бурятией, вошла в тройку регионов с наиболее высокой степенью солидарности общества в противодействии коронавирусу.
Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области
Фото: Правительство Амурской области

Мониторинг провел Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

В Приамурье специалисты зафиксировали один из самых широких спектров участников (органы власти, бизнес и гражданское общество), оказывающих поддержку заболевшим, медикам и социально незащищенным категориям граждан.

На Дальнем Востоке по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева реализуется программа помощи за счет внебюджетных средств. Ее финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) совместно с более чем двадцатью компаниями.

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- Важно, что государство, институты развития и крупные компании в борьбе с распространением инфекции действуют вместе. Это позволяет своевременно снабжать врачей эффективными средствами индивидуальной защиты и обеспечивать дальневосточников профессиональной и оперативной медицинской помощью, - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

Так в начале мая по линии Фонда в Амурскую область поступило 5760 комплектов индивидуальной защиты для врачей.

- Костюмы были отгружены на склад Белогорской больницы и затем распределены по учреждениям здравоохранения, - сообщила и.о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева. - Помощь, которую нам оказывает Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, очень востребована медработниками, поскольку одноразовые средства защиты каждый день расходуются сотнями.

По словам Алексея Чекункова, 18 мая на Дальний Восток прибыла очередная партия защитных костюмов, из нее 6900 штук передано врачам Приамурья. Два дня спустя в ДФО поступила крупная партия респираторов, которую распределили по регионам. 24 тысячи средств индивидуальной защиты органов дыхания получила Амурская область. В минздраве Приамурья сообщили, что в первую очередь респираторы направляются в медицинские организации, на базе которых развернуты инфекционные госпитали: в Благовещенскую городскую клиническую, Амурскую областную детскую клиническую, Амурскую областную инфекционную, Белогорскую, Тындинскую и Свободненскую больницы.

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Весомую поддержку получила сфера ЖКХ. Например, компания "Доброфлот" безвозмездно передала генераторы холодного тумана и помповые ранцевые опрыскиватели, которые применяют для обработки мест общего пользования и транспорта, процесс при этом значительно ускоряется и упрощается. Данную аппаратуру в виде гуманитарной помощи получили пять городов - Белогорск, Благовещенск, Свободный, Тында и Шимановск, а также министерство транспорта и дорожного хозяйства, управление ветеринарии и министерство здравоохранения.

- Мы составили график, по которому генераторами обрабатывают общественные территории и социальные учреждения - больницы, дошкольные учреждения, где действуют дежурные группы, - поделилась исполняющая обязанности мэра Шимановска Оксана Базылева.

Как сообщил председатель комитета ЖКХ городской администрации Сергей Ельчин, в Шимановске продезинфицированы территории обеих городских больниц, станция скорой помощи и железнодорожной поликлиники, а также пространства возле крупных торговых центров. Обработаны детских садов с дежурными группами в Белогорске, следующий этап - дезинфекция скверов, открытых спортивных и парковых зон. В Свободном сотрудники муниципального предприятия "Дорожник" применили генераторы холодного тумана для обеззараживания остановок общественного транспорта и сквера "Топольки".

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- Аппараты успешно прошли апробацию при обработке животноводческих помещений и автомобилей, - добавил и.о. начальника управления ветеринарии Амурской области Анатолий Нижник.

Малый бизнес тоже в меру сил оказывает гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так предприниматель из Тынды Людмила Макаренко подарила местному МУП "Чистый город" новый опрыскиватель, он пригодился для дезинфекции автобусных остановок и других мест в городе.

Предприниматели региона и по-иному поддерживают земляков во время пандемии: бизнесмены области уже открыли больше 600 вакансий для граждан, которые из-за CoVID-19 временно лишились работы.

Еще в начале апреля по поручению губернатора области Василия Орлова был открыт специальный счет для благотворителей. Добровольные пожертвования на мероприятия по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции и на устранение ее последствий стали перечислять бизнесмены и компании. Заметный вклад внесли коллективы предприятий, администраций, министерств, индивидуальные предприниматели. Заработную плату за апрель направил на этот счет глава региона. Его примеру последовали руководители муниципалитетов, министерств, предприятий. Посильную помощь оказали амурчане переводами по 150, 200, 300, 1000 рублей. Были даже поступления и из Республики Хакасия.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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- Мы ценим каждое пожертвование вне зависимости от размера. Благодарен за социальную ответственность, которую проявляют наши граждане, - тем, кто откликнулся на сбор помощи для борьбы с вирусом, тем, кто соблюдает рекомендации специалистов, - прокомментировал Василий Орлов.

С момента открытия специального благотворительного счета собрано более 13,4 миллиона рублей. На добровольные пожертвования приобретены средства индивидуальной защиты, бутилированная вода и организовано горячее питание для медиков.

Как отмечается в исследовании ЭИСИ, такая активность во всех сферах говорит о высокой степени консолидации общества в Амурской области в борьбе с пандемией и ее последствиями.

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