В ЕАО из-за взрыва газа в доме погиб мужчина

Утром, 22 мая, в поселке Приамурском Еврейской автономной области произошел взрыв газового баллона. ЧП произошла в переулке Гоголя.

На место происшествия выдвинулись сотрудники поселкового пожарно-спасательного поста и пожарно-спасательной части № 4.

"В 10.16 при ликвидации последствий возгорания и разборе обрушившихся конструкций был обнаружен мужчина без признаков жизни, проживавший в этом доме", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Как уточнили ТАСС в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, правоохранители устанавливают осбтоятельства гибели мужчины.