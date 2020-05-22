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22.05.2020 03:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В нацпарке Приморья задержали браконьера с винтовкой Мосина

Текст: Ольга Журман

Оперативная группа госинспекторов национального парка "Земля леопарда" задержала вооруженного мужчину, собиравшегося устроить охоту, сообщил "РГ" начальник отдела по связям с общественностью нацпарка Иван Раков.

Фото: iStock
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У злоумышленника изъято необычное оружие: самостоятельно модифицированная винтовка Мосина с пулеметным дальнобойным стволом армейского образца и оптическим прицелом.

Задержанный собирался заняться охотой из укрытия на солевой площадке, используя разложенные на ней и необходимые для копытных минералы в качестве приманки.

Однако об этой браконьерской точке сотрудникам отдела охраны "Земли леопарда" было известно и за нарушителем наблюдали.

Задержанный сопротивления не оказал и признался в преступном замысле. Браконьеры обычно охотятся на пятнистых оленей, кабанов и косуль - основу рациона дальневосточного леопарда.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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