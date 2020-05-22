В Приамурье задержали полицейского за получение крупной взятки

В Амурской области следователи возбудили уголовное дело против дознавателя МО МВД "Тындинский", обвиняемого в получении взятки (часть пятая статьи 290 УК РФ).

"Местный житель передал ему 170 тысяч рублей. Деньги являлись частью требуемой сотрудником суммы в 470 тысяч за неофициальную помощь. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, и офицер обещал ему, что в итоге тот не отправится в места лишения свободы", - говорится в официальном комментарии областного УМВД.

Задержанный помещен в ИВС, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Начальник УМВД поручил провести служебную проверку, в случай подтверждения вины подозреваемого, он будет уволен по отрицательным мотивам.