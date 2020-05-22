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22.05.2020 14:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье школьник разработал сайт для обмена учебниками

Текст: Артем Красиков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Приморском крае десятиклассник разработал сайт для обмена и продажи учебников, сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета.

Фото: iStock
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Павел Бадерик учится в Гуманитарно-экономическом колледже ДВФУ. Новый проект позволит школьникам избавиться от старых учебников и найти новые, но по цене меньшей, чем в магазине.

"С помощью нового сервиса ребята могут обмениваться книгами, вместо того, чтобы их выкидывать. Сайт получился довольно простой ― учебники разделены тэгами по предметам и по классам, работает поиск. Тема разумного потребления у всех на слуху, поэтому интерес к проекту уже появился, сайт начал наполняться десятками объявлений", ― рассказал автор сайта.

Ранее подросток создал специальный сайт и бот в Telegram с инструкциями по использованию платформ и цифровых инструментов во время дистанционного онлайн-обучения. Учителя и школьники получили возможность быстро находить необходимую информацию.

Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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