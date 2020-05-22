В Приморье школьник разработал сайт для обмена учебниками

В Приморском крае десятиклассник разработал сайт для обмена и продажи учебников, сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета.

Павел Бадерик учится в Гуманитарно-экономическом колледже ДВФУ. Новый проект позволит школьникам избавиться от старых учебников и найти новые, но по цене меньшей, чем в магазине.

"С помощью нового сервиса ребята могут обмениваться книгами, вместо того, чтобы их выкидывать. Сайт получился довольно простой ― учебники разделены тэгами по предметам и по классам, работает поиск. Тема разумного потребления у всех на слуху, поэтому интерес к проекту уже появился, сайт начал наполняться десятками объявлений", ― рассказал автор сайта.

Ранее подросток создал специальный сайт и бот в Telegram с инструкциями по использованию платформ и цифровых инструментов во время дистанционного онлайн-обучения. Учителя и школьники получили возможность быстро находить необходимую информацию.