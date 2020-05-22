Елабуга и восемь сел Татарстана остались без света из-за пожара

В Елабуге произошел пожар на территории Прикамской трансформаторной подстанции. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения огонь распространился на площади 20 квадратных метров. В течение 30 минут он был ликвидирован. Жертв не было.

В результате ЧП без электричества осталось 17 населенных пунктов. После аварийных работ электроснабжение частично восстановили.

В настоящий момент обесточены город Елабуга а также села Поспелово, Мальцево, Луговая, Танайка, Бехтерево, Большая Тарловка, Хлыстово и Колосовка.