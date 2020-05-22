ФК "Оренбург" сменит главного тренера

Футбольный клуб "Оренбург" сменит главного тренера. Занимавший этот пост Константин Емельянов покидает команду - контракт с ним продлен не будет.

Об этом сообщила пресс-служба ФК "Оренбург". Руководство команды поблагодарило Константина Емельянова и пожелало ему успешного продолжения карьеры.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильшат Айткулов.

Напомним, что по итогам 22 тура чемпионата Российской премьер-лиги ФК "Оренбург" занимает 13 место в турнирной таблице. Команда выиграла шесть матчей, одиннадцать проиграла, еще пять свела вничью, суммарно заработав 23 очка. На счету игроков "Оренбурга" - 26 забитых и 36 пропущенных голов.