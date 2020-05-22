Жительница Ижевска перевела лже-моряку из Турции 200 тысяч рублей

Жительница Ижевска отдала лже-моряку из Турции 200 тысяч рублей. С мужчиной она познакомилась около месяца назад на сайте знакомств, сообщает пресс-служба МВД по городу.

Во время переписки незнакомец рассказал, что живет в Турции и работает инженером на корабле. Через некоторое время от него пришло сообщение, что их судно пытаются захватить и, скорее всего, его сбережения - 150 миллионов рублей, похитят. Поэтому он якобы решил перевести эти деньги ижевчанке, а когда неприятности закончатся, пообещал приехать к ней. Однако, оказалось, что для получения денег женщине необходимо оплатить таможенный сбор в 200 тысяч рублей.

Ижевчанка согласилась помочь, взяла кредит на эту сумму в банке и перевела на счет, указанный мошенником. Только после этого она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.