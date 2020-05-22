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В России продолжается посевная кампания. В целом дела идут хорошо, хотя и не без сложностей. "Российская газета" уже писала о проблеме с кадрами из-за коронавируса. Но всплыли и другие трудности, которые так же, как и дефицит работников, могут осложнить дальнейший ход полевых работ.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Без денег не посеешь

В Самарской области рук на селе хватает. Фермеры всегда справлялась своими силами, не привлекая мигрантов.

"Но есть другая проблема, - говорить президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, фермеров и сельхозкооперативов по Самарской области" Виталий Кожеваткин. - Это финансы. Некоторые фермеры не могут получить кредиты на посевную. Если раньше у местного отделения Россельхозбанка был определенный лимит, деньги распределялись здесь, то сейчас, мы так понимаем, все решается в Москве. Вопрос затягивается. К тому же режим самоизоляции не добавил фермерам мобильности, надо ведь собрать целый пакет документов для кредита. Но не у всех есть коммуникации, потому что не везде работает Интернет"

Еще есть одна трудность, связанная с деньгами. "Многие начинающие фермеры рассчитывали на грантовую поддержку из регионального бюджета, - продолжает глава ассоциации. - Подготовили бизнес-планы, но получили далеко не все, кто хотел. Финансирование по поддержке срезали".

Другая история - у тепличного хозяйства "Волга" Саратовской области. Оно занимается производством тепличных овощей в закрытом грунте и разведением яблоневых садов интенсивного типа. Как объясняет гендиректор предприятия Роман Ковальский, этой весной производители тепличных овощей оказались в сложной ситуации.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
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- Овощи не являются товаром первой необходимости. И когда люди стали экономить, спрос на них снизился, продажи упали. Хотя цены мы не повышали, наоборот, они были ниже, чем в прошлом году, - рассказывает Ковальский.

Однако такие тепличные хозяйства по формальным основаниям из-за того, что в этом бизнесе много ручного труда, не могут рассчитывать на меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Как считает предприниматель, поскольку тепличная отрасль в нынешней ситуации пострадала, на нее тоже нужно распространить господдержку.

Проблемной стала и погектарная поддержкой, рассказал председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Новосибирской области Алексей Сальников.

"В прошлом году мы вовсе остались без нее, из-за новой нормы, по которой семена должны быть районированные, местных сортов, - пояснил он. -Фермеры ими не обладали, но закупили для разведения. Теперь, когда мы их размножили, оказалось, что платежи в рамках "погектарки" стали авансовыми, а значит рассчитываться будут по прошлогодним объемам заявленных посевов. Нам обещают, что оплата пойдет позже, по факту отсеянных районированными семенами площадей, но в посевной эти деньги уже не поучаствуют".

Тем временем, цены серьезно подросли. "Подорожало практически все - запчасти, химия, техника, - рассказал омский фермер Юрий Щербака, шесть раз завоевавший звание "Лучший фермер России". - Нам объясняют, что это связано не с пандемией, а с ростом курса доллара. Но отечественная техника также выросла в цене на 15-20 процентов. А к примеру, трактор "Беларусь" подорожал на 300 тысяч рублей".

Запчасти, техника, семена

Появились в этом году у аграриев и новые проблемы, ранее небывалые.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Небольшой город Ершов, где проживает менее 20 тысяч жителей, оказался на втором месте после областного центра - Саратова - по числу инфицированных коронавирусом жителей в регионе. В конце апреля здесь ввели карантин, сначала в городке, затем и во всем районе.

Как рассказал руководитель местного отделения фермерской ассоциации Николай Кузьмин, это вызвало проблемы при проведении полевых работ. Из-за того, что город был закрыт, сельчане из соседних сел не могли купить запчасти для сельхозтехники. Работу удалось наладить не сразу.

Аналогичные проблемы были и в Омской области. Фермеры назвали перебои с поставками запчастей - одной из самых серьезных проблем весенней страды.

"На протяжении трех недель мы не могли приобрести ни болты, ни хомуты, ни сальники, - сетует в разговоре с "РГ" президент Союза крестьянских фермерских хозяйств Омской области, фермер Иван Бригерт.- Только недавно ситуация несколько стабилизировалась".

Нелегко было и аграриям Воронежской области. В первые дни после введения режима всеобщей самоизоляции возникали опасения насчет запчастей к сельхозтехнике. Автомагазины закрылись, поставщики не сразу разобрались, как организовать дистанционную работу с доставкой, боялись наказания. И только после того, как компаниям разъяснили, что их деятельность законна, трудности с запчастями закончились.

Воронежский вице-губернатор Виктор Логвинов отметил, что из-за закрытия границ возникали проблемы и с закупкой семян сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Это подтвердили в агрохолдинге "ЭкоНива-АПК", чьи хозяйства расположены в нескольких регионах ЦФО (помимо Воронежской, компания присутствует в Курской, Калужской, Рязанской и Московской областях). "Ситуация вокруг коронавируса повлияла на своевременную поставку семян и средств защиты растений. Некоторых заявленных позиций у поставщиков вообще не оказалось. И цены выросли на 15-20 процентов в связи с ростом курса валют", - сообщили в "ЭкоНиве".

Фото: Георгий Никаноров
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Нелегко пришлось и алтайским фермерам, рассказал корреспонденту "РГ" глава Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края Александр Балаков. В первую неделю самоизоляции у аграриев возникли проблемы с приобретением техники, запчастей, удобрений, поскольку поставщики приостановили работу. "Мы забили тревогу: невозможно было получить даже оплаченные посевные комплексы, сеялки и другую нужную нам продукцию", - говорит фермер из Косихинского района Александр Траутвейн.

Но, надо отдать должное, региональные власти тут же отреагировали на жалобы крестьян и сняли запрет на работу предприятий-поставщиков.

Как проехать в поле

В Новосибирской области во время посевной обострилась "хроническая" проблема с перегоном техники с поля на поле, с пропуском для нее.

Основные рабочие сельхозмашины выпускаются с повышенными габаритами, а к этому добавляются и размеры прицепных орудий. "Чтобы переместить технику с поля на поле, нужны заявки на перегон и на сопровождение - очень сложный процедурный момент", - подчеркивает председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Новосибирской области Алексей Сальников. На фоне общей повышенной готовности отсутствие оперативности в транспортировке техники очень заметно.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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