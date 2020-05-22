У министра соцполитики Удмуртии нашли коронавирус

У министра социальной политики Удмуртии Татьяны Чураковой диагностировали коронавирус. Об этом она сообщила на своей странице "ВКонтакте".

- Все члены правительства, министры, как люди из группы повышенного риска, постоянно сдают анализы на коронавирус. Сегодня мне сообщили, что у меня положительный результат, - написала Чуракова.

Она уточнила, что, к счастью, в последние дни работала в полной изоляции, поэтому круг контактов совсем небольшой. Этих людей уже проверили - у всех результаты отрицательные.

- Я хочу еще раз обратиться к вам, уважаемые жители Удмуртии, относитесь пожалуйста серьезно и ответственно к этому заболеванию. Никто не застрахован от него. Я соблюдала все необходимые меры безопасности, но все равно не избежала встречи с вирусом, - подытожила Чуракова.

По данным на 22 мая в Удмуртии выявлено 492 случая COVID-19, 288 человек выздоровели, 14 умерли.