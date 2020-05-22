В Саратовской области обнаружили подпольный нефтезавод

В промышленной зоне Энгельсского района Саратовской области был организован подпольный нефтеперерабатывающий завод, подозреваемый в этом преступлении местный житель задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Незаконный доход от деятельности подпольного предприятия составил свыше 6 млн рублей, а ущерб от загрязнения почвы превышает 2 млн рублей.

"В ходе проверки на территории промышленной зоны Энгельсского района обнаружен подпольный нефтеперерабатывающий завод. Выявлено, что установка по переработке нефти имеет повышенный класс опасности и не включена в реестр опасных производственных объектов, а у владельца отсутствуют соответствующие разрешительные документы", - сообщила представитель МВД.

Вплотную к незаконному производству был обнаружен котлован для сброса отходов от переработки нефти, замаскированный под свалку строительного мусора.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 171 ("Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна") и ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами").