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22.05.2020 09:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области обнаружили подпольный нефтезавод

Текст: Алексей Юхтанов (Саратов)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В промышленной зоне Энгельсского района Саратовской области был организован подпольный нефтеперерабатывающий завод, подозреваемый в этом преступлении местный житель задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Незаконный доход от деятельности подпольного предприятия составил свыше 6 млн рублей, а ущерб от загрязнения почвы превышает 2 млн рублей.

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"В ходе проверки на территории промышленной зоны Энгельсского района обнаружен подпольный нефтеперерабатывающий завод. Выявлено, что установка по переработке нефти имеет повышенный класс опасности и не включена в реестр опасных производственных объектов, а у владельца отсутствуют соответствующие разрешительные документы", - сообщила представитель МВД.

Вплотную к незаконному производству был обнаружен котлован для сброса отходов от переработки нефти, замаскированный под свалку строительного мусора.

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Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 171 ("Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна") и ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами").

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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