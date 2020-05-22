В Уфе школьник угнал маршрутную "Газель" и попал в ДТП

Уфимский подросток стал главным подозреваемым в угоне маршрутной "Газели" и совершении ДТП. 15-летнего мальчика доставили в полицию, чтобы выяснить, как все произошло.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, по предварительной информации, четверо подростков заметили на улице Пекинской припаркованную маршрутку с открытым окном. Один из ребят сумел пролезть через окно в салон автомобиля и открыл двери остальным. Ничего ценного внутри они не нашли и решили просто покататься по городу.

За руль сел восьмиклассник, который имел представление, как водят машину. Но в итоге он не справился с управлением: "Газель" столкнулась с грузовым автомобилем. Испугавшись, подростки убежали с места аварии.

Полиция установила личность юного водителя и пригласила его в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего.