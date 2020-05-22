Вопрос доведения мер поддержки до бизнеса взят на особый контроль

Министр экономического развития и инвестиций Самарской Дмитрий Богданов области озвучил актуальные цифры по доведению государственных и региональных мер поддержки до предпринимателей из пострадавших отраслей экономики.

На 19 мая в работе Управления ФНС по Самарской области находится 10158 заявлений от самарских предпринимателей на получение государственных субсидий - 12130 рублей на каждого сотрудника. Из них критериям соответствуют 7354 заявления на 618 миллионов рублей, 140 миллионов из которых уже выплачено.

Более 80 процентов отказов по выплатам происходит из-за неправильно поданных документов. В этом случае необходимо перепроверить достоверность данных и дополнить информацию. Заявления на выплату субсидий принимаются по максимально упрощенной процедуре в режиме онлайн на сайте Налог.ру.

- Что касается меры господдержки в виде предоставления беспроцентных кредитов, то по данным на 18 мая банки региона удовлетворили 647 обращений более, чем на миллиард рублей, 223 организациям уже выдали 475,5 миллиона. При этом за "кредитными каникулами" обратилось 1362 организации, из которых одобрено 736 заявок более, чем на 9 миллиардов рублей, - отметил Дмитрий Богданов.

Также министр напомнил, что финансовые меры поддержки идут и на региональном уровне. Гарантийный фонд Самарской области (ГФСО) одобрил 44 обращения о "кредитных каникулах" с остатком задолженности по микрозаймам в размере 76,32 миллиона рублей. Это позволит региону сохранить 859 рабочих мест. Уже 28 организаций получили микрозаймы на 65,23 миллиона рублей. Сегодня на рассмотрении фонда 20 заявок на сумму более 70 миллионов рублей.

Помимо предоставления финансовых каникул и выдачи микрозаймов ГФСО стал поручителем субъектов малого и среднего предпринимательства в банках на 124,7 миллиона рублей. Это позволило бизнесу привлечь 651 миллиона рублей кредитов. Также дополнительно одобрены поручительства на 37,8 миллионов рублей.

- В муниципальные образования поступило 181 обращение от арендаторов о предоставлении льготы за аренду муниципального имущества (включая земельные участки), по состоянию на 18 мая с арендаторами заключены 47 дополнительных соглашений, - добавил Дмитрий Богданов. - Общий объем предоставленных льгот за арендуемое государственное и муниципальное имущество, включая земельные участки, составил 3,7 миллиона рублей.

Министр также напомнил, что подготовлен проект постановления правительства Самарской области об утверждении порядка предоставления субсидий на компенсацию налога на имущество организациям, работающим в сфере гостиничного бизнеса. На эту меру поддержки могут претендовать 138 организаций на общую сумму 21,6 миллиона рублей.

Кроме того, с начала года в Самарской области 16 600 человек зарегистрировались как самозанятые. Налоговые вычеты для них сегодня максимально упрощены - всего четыре процента с доходов от физлиц и шесть процентов от организаций без каких-либо других отчислений. Вся регистрация сводится к скачиванию приложения "Мой налог", там же человек формирует счета и чеки, при этом автоматически высчитывается налог. Самозанятые граждане получат от государства 12130 рублей в качестве налогового фонда. То есть на сегодня эти люди полностью освобождаются от налогов, пока не исчерпают этот лимит.

- Отдельно необходимо отметить взаимодействие с федеральным правительством, - отметил Богданов. - Мы предлагали включить предоставление льгот самозанятым, и для них вводится налоговый капитал 12130 рублей. Писали письма о необходимости распространения льгот для некоммерческих организаций, и в том числе для них ввели льготный кредит под два процента, который не нужно будет отдавать в 2021 году, если сохранить занятость на 90 процентов. Также предлагали распространить кредитование не только на основной ОКВЭД пострадавших отраслей, но и дополнительные, а также на крупные предприятия. Теперь на льготные кредиты может рассчитывать значительно большее количество предприятий и организаций. Мы продолжаем тесно взаимодействовать с федеральным центром.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Минэкономразвития совместно с другими профильными министерствами, координирует работу с банками, налоговой службой, муниципалитетами и бизнес-сообществами. Решения по мерам поддержки принимаются очень быстро. Если выявляются сбои в области практического применения, оперативно их выявляем и пытаемся устранить. Для этих целей на региональном уровне создан штаб по развитию экономики. Вопрос доведения всех мер поддержки до предпринимателей - на особом контроле правительства. Наша задача сделать так, чтобы в Самарской области как можно больше предпринимателей непременно получили положенную им поддержку!