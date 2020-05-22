ФСИН обвинила журналистов телеканала France24 в провокации

Пресс-служба ГУ ФСИН по Иркутской области обратилась к родственникам осужденных, отбывавших наказание в ИК № 15 в Ангарске. Региональный главк исполнительного ведомства просит их "не доверять гражданам, распространяющим недостоверную информацию".

Напомним, что 10 апреля этого года в исправительной колонии № 15 произошел бунт заключенных, в ходе которого была подожжена и уничтожена пожаром часть промзоны учреждения и один человек погиб.

20 мая в эфире французского телеканала вышел сюжет об этом событии. По информации пресс-службы исполнительного ведомства, сюжет основан на недостоверной информации. Точнее, на словах граждан, заинтересованных в дестабилизации обстановки в учреждениях УИС.

- Недобросовестная и лживая позиция телеканала France 24 рассматривается нами как провокация, направленная на дестабилизацию социальной обстановки в Российской Федерации, - говорится в сообщении.

В частности, французские телевизионщики обвинили руководство ГУ ФСИН Приангарья в том, что их съемочную группу не пустили на территорию ИК 15. На что пресс-служба ведомства ответила - "запрет на посещение колонии обусловлен ограничениями, введенными в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в учреждениях УИС".

А на все вопросы журналистов был дан ответ в письменном виде.