Как помогают пожилым в Новосибирске во время самоизоляции

Более 3,6 тысяч заявок исполнили новосибирские волонтеры в период пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции граждан. В течение двух месяцев они доставляли продукты и медикаменты нуждающимся людям. По распоряжению мэра Новосибирска Анатолия Локтя им предоставлен бесплатный проезд в общественном транспорте.

Это одно из направлений системы противодействия угрозе распространения коронавируса. В ходе онлайн-встречи с журналистами Анатолий Локоть отметил, что система отстроена с самого начала действия режима повышенной готовности, в частности, увеличено количество коек, новых палат, переоборудованы больницы.

- Медработники, рискуя жизнью и здоровьем, делают очень важную работу - спасают людей. Я хочу поблагодарить каждого, кто принимает в этом участие, - отметил Анатолий Локоть.

Кроме медиков, активную работу проводят социальные службы, действующие в структуре муниципалитета. По оценке мэра, данная система показала свою эффективность, быстро отреагировав на все реалии и угрозы.

По сообщению начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Незамаевой, в соцслужбе выстроена работа по нескольким направлениям. С первого апреля запущены три обсерватора. В санатории "Обские зори" были размещены 206 человек. Сейчас его готовят к перепрофилированию в резервный госпиталь. В другом муниципальном учреждении - "Лунный камень" - находились 119 человек, в том числе сейчас - 27. Третий - санаторий "Заря" - рассчитан на 94 койко-места.

Во время пандемии коронавируса нагрузка на социальных работников заметно возросла. Всего в городе насчитывается более 224 тысяч пожилых новосибирцев. Услугами сиделок в "мирное" время пользуется около тысячи новосибирцев. Но за последнее время число тех пожилых горожан, которые нуждаются в присутствии социального работника, намного увеличилось. Это заставило увеличить штат социальных работников.

- Проведена работа с тремя тысячами граждан. Из них треть - это те, кто пользуется услугами сиделок. Также выявлено большое количество новых граждан, которым необходимо присутствие соцработника на дому, - рассказала Ольга Незамаева.

По данным ведомства, на организацию работы службы сиделок из федерального бюджета получено более 32 миллионов рублей. Обучение прошли более 100 сиделок, введено 40 новых соцработников.

Справка "РГ"

При департаменте по социальной политике мэрии действует оперативный штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам. Заявки принимаются на горячую линию городской социальной справочной службы: 375-87-87.