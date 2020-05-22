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22.05.2020 17:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сбербанк применит искусственный интеллект для диагностики коронавируса

Текст: Иван Черноусов

Сбербанк заключил с Красноярским краем и Кузбассом соглашения на бесплатное подключение региональных клиник к разработанной банком модели искусственного интеллекта. Эти регионы стали первыми, официально получившими доступ к новому продукту Сбербанка. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию "РГ".

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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В Кемерово доступ к ИИ-модели получили два стационара, в Красноярске - три. В ближайшие дни аналогичные договоры Сбербанк заключит с Новосибирской и Томской областями (по 2 стационара). Всего в ближайшие две недели на работу с ИИ-моделью перейдут 10 клиник в разных регионах страны. Врачи и технические специалисты этих медучреждений, а также профильные сотрудники территориальных банков Сбербанка уже прошли обучение по работе с ИИ-моделью.

Разработанная банком модель выделяет на компьютерной томограмме (КТ) легких изменения, вызванные пневмонией (в том числе из-за COVID-19), а также вычисляет объем этих изменений по отношению к объему легких, что важно для определения тяжести протекания заболевания.

Сбербанк отмечает, что модель создана радиологами и специалистами по искусственному интеллекту на основе больших массивов данных. Ее внедрение может значительно облегчить работу врачей, помочь в приоритизации пациентов и контроле качества, повысить точность статистики. Разработчики системы подчеркивают, что ИИ-модель - лишь еще один мощный инструмент в умелых руках врача, он позволяет существенно облегчить, но не заменить тяжелый труд медиков.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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В настоящее время Сбербанк устанавливает ИИ-модель на оборудовании самой клиники. Система может быть интегрирована в PACS (медицинскую систему передачи и архивации изображений), и в этом случае КТ-снимки легких расшифровываются автоматически, а врачи имеют доступ к просмотру результатов с рабочих станций. Анализ одного снимка требует большого количества вычислений и занимает от 3 до 5 минут.

Ожидается, что аналогичное решение скоро запустят и в "облаке": это позволит предоставить доступ к модели большему количеству клиник.

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