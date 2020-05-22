Токсикологи рассказали, что делать, если укусила змея

В Сибири с наступлением теплой погоды активизировались змеи. Пресмыкающиеся выползают на камни, чтобы погреться на солнце. Наткнуться на змею можно даже в черте города.

Только за минувшую неделю за помощью к врачам обратились трое жителей Кузбасса, укушенных гадюками. Один из них - двухлетний ребенок.

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов рассказал, как оказать первую помощь пострадавшим от укусов змей. В первую очередь необходимо оперативно вызвать "неотложку" или обратиться в ближайшую больницу.

- Отсасывать яд нежелательно, - говорит Константин Сиворонов. - Чаще всего от укуса гадюк и щитомордников страдают конечности, поэтому следует провести фиксацию ноги и принять горизонтальное положение.

Чтобы уменьшить токсическое воздействие змеиного яда, следует пить как можно больше воды. Употреблять алкоголь запрещено. Пострадавшему следует ввести гормоны и дать таблетку от аллергии - если они есть в медицинской аптечке.

Врач не рекомендует использовать жгуты и перетягивающие повязки, делать разрезы и прижигать участки кожи.

- В яде гадюки большое количество чужеродных белков, которые и так нарушают кровоснабжение из-за нарастания отека в области укуса, - объясняет Константин Сиворонов. - Без правильно оказанной медпомощи человек может потерять эту конечность.

Медики советуют ходить по лесу в высоких сапогах. И брать с собой палку, чтобы прощупывать траву и кусты.