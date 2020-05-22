В Барнауле в больнице скорой помощи произошла вспышка COVID-19

В Алтайском крае выявили еще одну вспышку коронавирусной инфекции. Сразу 49 случаев заболевания были обнаружены в Барнауле в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.

Как сообщили в минздраве региона, первый случай был выявлен у пациентки в отделении реанимации. Во время лечения у нее развилась пневмония, в связи с чем и был взят анализ на наличие коронавируса, который оказался положительным. А после проведения массового тестирования COVID-19 подтвердился еще у десяти пациентов и 38 медиков.

В больнице введен карантин на 14 дней, все пациенты и медики будут оставаться здесь до его окончания. Их продолжают тестировать на коронавирус. Инфицированные медицинские работники в зависимости от их состояния госпитализированы в ковидные госпитали Барнаула, либо отправлены на амбулаторное лечение домой.

В больнице скорой помощи временно прекращен прием новых пациентов, их теперь перенаправляют в другие клиники Барнаула. По словам зампреда правительства Алтайского края Ирины Долговой, в регионе достаточно медицинских учреждений, чтобы обеспечить жителям своевременную медпомощь. Большую часть пациентов из закрытой на карантин больницы направляют в Краевую клиническую больницу, в кардиодиспансер, городскую больницу №1 1, а также Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Кроме того, еще один очаг распространения коронавирусной инфекции в Барнауле на кануне был выявлен и в общежитии Алтайского медуниверситета, там инфицированными оказались 12 человек.

Все по данным регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 74 новых случая заражения COVID-19, из них в Барнауле - 61. По данным регионального минздрава, зафиксирован еще один случай гибели пациента, инфицированного коронавирусом. Всего в регионе уже 10 погибших, в семи случаях причиной смерти явилось тяжелое течение коронавирусной инфекции, по двум еще проводят экспертизы и в одном случае установлено, что коронавирусная инфекция не являлась непосредственной причиной смерти.