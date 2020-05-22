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22.05.2020 14:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемерове суд обязал Росгвардию заплатить за наезд БТР на легковушку

Текст: Юлия Потапова

Кемеровский областной суд постановил взыскать с регионального управления Росгвардии более 450 тысяч рублей в счет возмещения ущерба владельцу легкового автомобиля, столкнувшегося в центре города с БТР. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы суда.

Необычное ДТП с участием автомобиля Kia Ceed произошло в августе 2017 года на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Соборной в Центральном районе областного центра. Суд посчитал, что аварию спровоцировал сотрудник ОМОН, который, управляя БТР-80, проехал перекресток с нарушениями правил дорожного движения.

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Как сказано в судебном решении, водитель БТР не является сотрудником организации - собственника бронемашины. Последняя "двигалась по встречной полосе, на запрещающий сигнал светофора". Тогда как "истец выполнял движение в полном соответствии с ПДД". В результате аварии водителю иномарки были причинены травмы (их характер не уточняется), а также моральный вред и материальный ущерб. Стоимость восстановления автомобиля превысила 560 тысяч рублей без учета износа.

Суд первой инстанции в иске потерпевшему отказал. А Кемеровский областной суд, рассмотрев апелляцию, постановил взыскать с управления Росгвардии по Кузбассу 451 тысячу рублей материального ущерба, десять тысяч рублей компенсации морального вреда, более восьми тысяч рублей государственной пошлины, а также почти 30 тысяч рублей, уплаченных за судебную экспертизу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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